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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye arıza ekibinin zorlu mesaisi

İHA

Belediye arıza ekibinin zorlu mesaisi

Hakkari Belediyesi ekipleri dondurucu soğuklara meydan okuyor.
Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında meydana gelen arızaları gidermek için çetin kış şartları ile mücadele ediyor. Su arıza ekipleri, ana hat arızalarını gidermek adına tehlikeli sayılacak durumları gözetmeksizin halkın mağdur olmaması adına çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Birçok noktada soğuğa ve olumsuz koşullara aldırmadan mesai takibi gözetmeksizin 7/24 görevlerini icra eden su arıza ekibinin zorlu mesaisi devam ediyor.
Dondurucu soğukların her geçen gün arttığı kentte çöp noktalarındaki çöpleri düzenli bir şekilde alan belediye çöp işlerinde çalışan görevliler ise soğuklarla mücadele ediyor. Donan çöpleri büyük zorluklarla toplayan ekipler, bazen de kar altında kalan çöpleri küreklerin yardımı ile çıkartıp kamyonlarla kent dışına çıkartıyorlar.
Çetin kış şartlarında dondurucu soğuk havaya adeta meydan okuyan belediye ekiplerinin bu çalışması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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