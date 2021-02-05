Hakkari'de kar ve sis etkili oldu

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Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini kar ve sisli havaya bıraktı.

Hakkari'de kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düştüğü Hakkari'de, yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Tüm yerleşim yerlerinin açık olduğu kent için meteoroloji yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

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