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Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi

DHA

Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Mehmet Şerif Karahan'ın (32) Anıtkabir'i görmek isteyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayranı kızı Hira (9) için yaptığı kardan 'Anıtkabir' hava şartlarına bağlı olarak bozulup eridi. Sabırsızlıkla Anıtkabir'e gideceği günü bekleyen Hira ise, "Sabah kalkıp dışarıya çıktığımda babamın kardan yaptığı Anıtkabir'in büyük çoğunluğunun bozulduğunu gördüm. Havalar biraz ısınınca kardan Anıtkabir de bozulmuş. Bu sefer kardeşimle birlikte tekrar düzeltmeye çalışıyoruz. Buradaki Anıtkabir´imiz eridi ama biz gerçeğini görmeye gideceğiz" diye konuştu.
Yüksekova İlçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan, 2 çocuk babası inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i gezmek isteyen, Atatürk hayranı kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için eksi 20 derecede evinin önüne 'kardan Anıtkabir' yaptı. Karla aslan ve 'Aslanlı Yol' da yapıp, boyayan Karahan, Ankara'ya götüremese de kızının hayalini gerçekleştirmek için çabaladı. Mehmet Şerif Karahan'ın takdir toplayan hareketi, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından haberleştirildi. 'Kardan Anıtkabir' haberi üzerine ünlü isimlerin de aralarında olduğu birçok kişi, aileyi arayarak, Ankara'ya davet etti. Yüksekova'da görevli komutanlar ise aileyi evinde ziyaret edip, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamını iletti, kendilerini Ankara'ya davet ettiğini söyledi.
Anıtkabir hayalini gerçekleştirmek için kendilerini birçok kişinin aradığını ve konuşmak istediğini belirten Hira Karahan, "Sabırsızlıkla Ankara´ya gitmek için gün sayıyorum. Kardeşimle birlikte çok heyecanlıyız. Hayalim olan Anıtkabir´i kardeşimle beraber göreceğim. Hayalimi gerçekleştirecek olan Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.
KARDAN ANITKABİR ERİDİ
Babasının günlerce süren emeği ile yaptığı kardan Anıtkabir'in ise büyük çoğunluğu hava şartlarına bağlı olarak bozuldu. Hira, "Sabah kalkıp dışarıya çıktığımda babamın kardan yaptığı Anıtkabir'in büyük çoğunluğunun bozulduğunu gördüm. Havalar biraz ısınınca kardan Anıtkabir de bozulmuş. Bu sefer kardeşimle birlikte tekrar düzeltmeye çalışıyoruz. Buradaki Anıtkabir´imiz eridi ama biz gerçeğini görmeye gideceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-02-05 14:40:18

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