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HDP binası önündeki ‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında HDP, ailelerin sesini kısmak için Demirtaş’ın “Korkma Bağır” şarkısını hoparlörden açtı

İHA

HDP binası önündeki ‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında HDP, ailelerin sesini kısmak için Demirtaş’ın “Korkma Bağır” şarkısını hoparlörden açtı

Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 3’üncü kez basın açıklaması ve oturma eylemi yaparken, partililer ise annelerin sesini bastırmak için hoparlörden seçim müziği çalması tepkiye neden oldu.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı eylemin ardından Hakkari’deki aileler de üçüncü defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve değişik pankartlarla ‘KürtTürk kardeştir HDP kalleştir’, ’Çocuklarımız dağda kurda kuşa yem olmasın’, ‘Kahrolsun PKK’, ‘Kahrolsun HDP’ sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü. Burada sloganlara devam eden ailelerin sesini bastırmak isteyen HDP’liler, hoparlörden partinin seçim müziklerini ve Selahattin Demirtaş’ın bestelediği “Korkma Bağır” adlı şarkıyı çaldırdı. Bunun üzerine anneler de seslerini daha gür ulaştırmak için megafonla slogan atmaya devam etti.
Burada basın açıklamasını okuyan Leyla Çiftçi, 5 yıl önce PKK tarafından zorla dağa götürülen kardeşi Kürşat Çiftçi’nin akıbetini sordu. “Bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri olarak toplanmış bulunmaktayız” diyen Çiftçi, “Bizler buradan, tüm Türkiye’ye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın” dedi.
PKK’nın ve taşeronlarının gerçek yüzünün görülmesini isteyen Çiftçi, “Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulanan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz” diye konuştu.

5 yıldır kardeşinden haber alamadığını hatırlatan Çiftçi, şöyle devam etti:
“Kardeşlerimize kavuşmak için göstermiş olduğumuz kararlı duruş karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır. Buradan çağrımızdır; bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu halklı davamızı büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Geçen haftalarda yaptığımız oturma eyleminden dolayı HDP milletvekilinin de katılımıyla yapılan basın açıklamasını lanetle kınıyoruz. Biz acılı annelerin gözyaşlarını kendi iftiralarına ve yalanlarına alet ediyorlar. Bizleri kamuoyunda küçük düşürmeye, davamızın haksız olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Üstümüze atılmaya çalışılan iftira ve yalanları Hakkari anneleri ve kadınları olarak lanetliyoruz. Biz asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz.”
Grup 5 dakikalık oturma eyleminin ardından sloganlarla parti binası önünden ayrılarak eylemlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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