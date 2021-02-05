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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Hakkari’de

İHA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Hakkari’de

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.

Karayolu ile Hakkari’ye gelen Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, AK Parti Başkan Yardımcısı Turan Şimşek ve AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Demir tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçen Bakan Yardımcısı Yavuz, bir süre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile sohbet etti. Vali Akbıyık, Bakan Yardımcısı Yavuz, Hakkari anısına kilim ve çeşitli hediyeler taktim etti. Ziyareti ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız adına, hem de şahsım adına Hakkari’ye yapılabilecek yatırımları , yeni çalışmaları Sayın Valimizle birlikte değerlendirmek üzere burada olduklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, ”İnşallah yakın zamanda Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın buraya bir ziyareti olacak. Çükü hepimiz biliyoruz ki Hakkari çok zengin bir kültürel mirası ve kadim geçmişi ile çok büyük bir tarihe sahiptir. Özellikle bu birkaç yıldır Hakkari çok büyük atılım içerisinde hem turizm anlamında hem kültürel zenginlikler anlamında, kalkınma anlamında, sosyal geçmişlik anlamında, üniversitesiyle, valiliğiyle, kalkınma ajansıyla el ele büyük bir atılım içerisinde. Artık Hakkari çok farklı bir konumda. Bizde potansiyel olarak önce turizm alanında Hakkari’deki kayak merkezinden tutun, Çukurca’daki tarihi evlerimize, Şemdinli’deki kıymetli tarihi mekanlarımızdan, Yüksekova’ya varana kadar kültürel miras alanlarımıza nasıl katkı yapabiliriz. Tüm ilçeleri ile birlikte Hakkari’de kütüphane ve kültür merkezlerimizi nasıl daha zenginleştirebiliriz, nasıl daha çok faaliyette görebiliriz, gençlerimiz için nasıl farklı etkinlikler getiririz bunların peşindeyiz. Kültür ve Turizm alanında yapılacak yatırımları Pazar akşamına kadar Sayın Valimizle birlikte çalışacağız. İnşallah en kısa sürede de geldiğimizde de müjdesini vereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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