AK Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu

İHA

AK Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla AK Parti Hakkari İl Başkanlığına eski milletvekili A. Muttalip Özbek getirildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Şubatta düzenlenecek olan AK Parti Hakkari İl Başkanlığı için başvuran 122 kişi arasından eski milletvekili A. Muttalik Özbek, Necmettin Yılmaz, Hikmet Demir ve Nedim Yaşar’ı Ankara’ya davet etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylar arasında yaptığı mülakat sonucunda 23. Dönem AK Parti Hakkari Milletvekili Abdulmuttalip Özbek ile yola devam kararı aldı.

Abdılmuttalp Özbek kimdir?
8 Mayıs 1963'te Hakkâri'de doğdu. Babasının adı Cemil, annesinin adı Hadice'dir. İnşaat Teknikeri; Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü'nü bitirdi. Hakkâri Belediye Başkanlığı'nda İnşaat Teknikeri ve Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Belediye Sendikası Üyeliği, İnsanca Yaşama ve Dayanışma Derneği (İYAŞ) Onursal Başkanlığı görevlerinin yanı sıra Ak Parti 23. dönem Hakkari Milletvekilliği ve Ak Parti İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Orta düzeyde İngilizce bilen Özbek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Hakkari’de
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ...
Hakkari'de HDP'liler yine 'evlat' eylemini engellemeye çalıştı
YEREL HABERLER Hakkari'de HDP'liler yine 'evlat' eylemini ...
HDP binası önündeki ‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında HDP, ailelerin sesini kısmak için Demirtaş’ın “Korkma Bağır” şarkısını hoparlörden açtı
YEREL HABERLER HDP binası önündeki ‘Evlat Nöbeti’ üçüncü ...
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
YEREL HABERLER Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Kızılay'dan sağlık çalışanlarına ikram paketi
YEREL HABERLER Kızılay'dan sağlık çalışanlarına ikram paketi
Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
YEREL HABERLER Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanı Beyter yeniden seçildi
YEREL HABERLER AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanı Beyter ...
Şemdinli’de karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Şemdinli’de karla mücadele çalışması
Şemdinli'de yangın ve deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Şemdinli'de yangın ve deprem tatbikatı
Hakkari’de sıkı fiyat denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de sıkı fiyat denetimi
Hakkari'de kayak merkezine hafta içi yoğun ilgi
YEREL HABERLER Hakkari'de kayak merkezine hafta içi yoğun ilgi
Belediye arıza ekibinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Belediye arıza ekibinin zorlu mesaisi
Aracın çarptığı köpeğe müdahale
YEREL HABERLER Aracın çarptığı köpeğe müdahale
Hakkari’de hava kirliliği
YEREL HABERLER Hakkari’de hava kirliliği