Hakkari kısıtlamalara uyuyor

– Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunlukla uyduğu görüldü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari’de de korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Yağışların etkisini yitirdiği Hakkari’de vatandaşlar kısıtlamanın birinci gününde güneşle uyandılar. Vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındığı Hakkari’de polis ekipleri ise cadde başlarında güvenlik önlemleri aldı.

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