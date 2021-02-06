Ağzı yırtılan yavru kedi ameliyata alandı

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Hakkari’de ağız kısmında yırtılma olan sokak kedisi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hemen ameliyata alındı.

Hakkari’de birçok sokak hayvanını sağlığını kavuşturan ve kalbi duran hayvanları yeniden hayata döndüren belediye veteriner ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru sokak kedisi için ekipler hemen harekete geçti. Muayenesi yapılan ve ağız kısmında yırtılma olduğu tespit edilen yavru kedi, ameliyat edildikten sonra klinikte müşahede altına alındı.

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