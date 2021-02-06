Şemdinli de çığ meydana geldi

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Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü karayolunda çığ meydana geldi.

Şemdinli ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki Alan köyü yoluna çığ düştü. Çığ nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları 11. Bölge müdürlüğüne bağlı Hakkâri 114 Şube Şefliği ekipleri kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. Köyde bu sene yaklaşık 2 metre karın yağdığını ifade eden Alan köyü sakinlerinden Necat Özer, “Yolda yaklaşık 8 ayrı noktada çığ düşmüştü. Karayolları ekipleri 1 haftalık çalışmayla yolu ulaşıma açtı. Dün akşam köyümüzün yoluna 5 farklı noktada çığ düştü. Ekipler köy yolunu açmak için çalışma başlattı” dedi.

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