Bakan Yardımcısı Yavuz, Yüksekova’da incelemelerde bulundu

– Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari ziyareti kapsamında Yüksekova'da da incelemelerde bulundu.



Bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Hakkari'ye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ilk olarak Çukurca ilçesini ziyaret ederek etti. Çukurca ilçesini gezen Bakan Yardımcısı Yavuz, daha sonra Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Yüksekova ilçene geldi. Yüksekova ilçesine gelen, Bakan Yardımcısı Yavuz ile Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı karşıladı. Bakan Yardımcısı Yavuz, ilk olarak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezin içini gezen Bakan Yardımcısı Yavuz, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’dan bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Yavuz, Daha sonra karayolu ile Esendere beldesine geçti. İran sınırında bulunan Esendere beldesine geçen Bakan Yardımcısı Yavuz ve beraberindekiler, beldede yapılan hizmetleri tek tek gezerek Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu’dan bilgi aldı. Beldedeki hizmetleri yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Yavuz, daha sonra Esendere Belde Belediyesinin binasına geçti. Esendere beldesini ziyaret eden Bakan Yardımcı Yavuz’a, Başkan Dırbaz Büyüksu tablo hediye etti.



Bir süre Belediyede oturan Bakan Yardımcısı Yavuz, daha sonra beraberindekilerle beraber beldeden ayrıldı. Yavuz'a, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ve kurum amirleri eşlik etti.

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