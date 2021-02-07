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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da az kar yağınca antrenman için Hakkari'ye gittiler

DHA

Van'da az kar yağınca antrenman için Hakkari'ye gittiler


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)VAN'a karın az yağması ve kayak merkezinin açılmaması nedeniyle yaşları 10-12 arasında değişen 40 sporcu, antrenman için Hakkari'ye gitmek zorunda kaldı. Alp Disiplini A grubu birinci ve ikinci ayak yarışmalarına hazırlanan minik sporcular, anterenörleri eşliğinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 800 rakımlı Merga Bütün Kayak Merkezi'nde hazırlık yapıyor. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Antrenörü ve Kayak İl Temsilcisi Harun Altair,  Hakkari'deki kar kalınlığı ve kalitesinin çok iyi olduğunu bundan dolayı da 7 gün kamp yapacaklarını söyledi. 
Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Hakkari'de her yıl çok sayıda kayak severi ağırlayan, kar kalitesi ve karın yerde kalma süresinin en uzun olduğu kayak merkezi olan Merga Bütan Kayak Merkezi, bu yıl  pandemi nedeni ile çok az sayıda vatandaşı ağırlasa da çevresindeki kentler için cazibe merkezi olma özelliği taşıyor, Van'da bu kentlerin başında geliyor. Her yıl antrenmanlarını kendi kentlerinde yapan 12 yaş ve altı 40 sporcu da karın az yağması ve kayak merkezinin açılmaması nedeniyle Van'dan Hakkari'ye gelmek zorunda kaldı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu 2 bin 800 rakımlı Merga Bütün Kayak Merkezi'ne gelen minik sporcular, hafta sonu vatandaşlara kapalı olan pistte antrenörleri eşliğinde Alp Disiplini A grubu birinci ve ikinci ayak yarışmalarına hazırlık yapıyor.  
Özel kıyafetleriyle antrenman yapan minik sporcuların azmi büyük takdir toplarken, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Antrenörü ve Kayak İl Temsilcisi Harun Altair, Van'da bulunan Abalı Kayak Merkezine yeterli kar yağmadığı için öğrencileriyle Hakkari'ye geldiklerini söyledi. Hakkari'de bulunmaktan memnun olduklarını belirten Altair, "Hakkari'ye 7 günlük alp disiplin kampı için geldik. 7 gün boyunca burada kalacağız. Van'da kar seviyesi düşük olduğu için kayak merkezimiz açılmadı. Bizde Hakkari'yi tercih ettik. Hakkari'de kar seviyesi çok iyi. Pistler ise hem sporcular, hem de vatandaşlar için çok elverişli. Burada farklı kategoride sporcularımız var. 10-12 yaş altı dediğimiz sporcularımız var. Bu sporcularımızın bazıları 1´inci lig de yarışan sporcularımız. Türkiye şampiyonası Alp Disiplin yarışmaları için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2021-02-07 08:37:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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