Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi

DHA

Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsimiyle beraber besicilerin kış meaisi de zorlu geçiyor. Dondurucu soğuklar özellikle yüksek kesimlerdeki kırsal köylerde etkili olurken, burada besicilik yapanlar da hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor. 
Türkiye'nin en çok kar yağışı alan yerleşim yerleri arasında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan soğuklar özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ilçeye bağlı kırsal köylerde ise besicilerin kış mesaisi de zorlu geçiyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu ilçeye bağlı Kadıköy'de hayvancılıkla uğraşan besiciler, hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. 
Köyde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şaban Onat, Yüksekova'da bu yıl kış şartlarının çok ağır geçtiğini belirterek,"Yüksekova´da kış şartları çok ağır geçiyor. Hem kar kürüyoruz, hem de hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz. Hayvanlar bizim geçim kaynağımız ve sürekli onlarla ilgilenmek zorundayız. Güne erken saatlerde başlayarak, karla kaplı ahırların çatılarında ve çevresinde biriken karları temizliyoruz. Yüksekova´da kar çok yağıyor. Karlar altından ot, saman çıkarıp, hayvanlarımıza yedirmeye çalışıyoruz. Zor oluyor ama mecburuz. Kışın işlerimiz çok zorlaşıyor" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2021-02-07 09:13:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da az kar yağınca antrenman için Hakkari'ye gittiler
YEREL HABERLER Van'da az kar yağınca antrenman için Hakkari'ye ...
Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve çorabı evlerinde sergiliyorlar
YEREL HABERLER Hz. Muhammed'e ait olduğunu söyledikleri takke ve ...
Bakan Yardımcısı Yavuz, Yüksekova’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Yavuz, Yüksekova’da incelemelerde ...
Bakan Yardımcısı Yavuz Hakkari’de tarihi mekanları ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Yavuz Hakkari’de tarihi mekanları ...
Şemdinli de çığ meydana geldi
YEREL HABERLER Şemdinli de çığ meydana geldi
Bakan Yardımcısı Yavuz Çukurca’da
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Yavuz Çukurca’da
Ağzı yırtılan yavru kedi ameliyata alandı
YEREL HABERLER Ağzı yırtılan yavru kedi ameliyata alandı
Hakkari kısıtlamalara uyuyor
YEREL HABERLER Hakkari kısıtlamalara uyuyor
Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş Güven Tazeledi
YEREL HABERLER Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş Güven Tazeledi
AK Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu
YEREL HABERLER AK Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz Hakkari’de
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ...
Hakkari'de HDP'liler yine 'evlat' eylemini engellemeye çalıştı
YEREL HABERLER Hakkari'de HDP'liler yine 'evlat' eylemini ...
HDP binası önündeki ‘Evlat Nöbeti’ üçüncü haftasında HDP, ailelerin sesini kısmak için Demirtaş’ın “Korkma Bağır” şarkısını hoparlörden açtı
YEREL HABERLER HDP binası önündeki ‘Evlat Nöbeti’ üçüncü ...
Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
YEREL HABERLER Babasının Hira için yaptığı kardan Anıtkabir eridi
Kızılay'dan sağlık çalışanlarına ikram paketi
YEREL HABERLER Kızılay'dan sağlık çalışanlarına ikram paketi
Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
YEREL HABERLER Hakkari'de kar ve sis etkili oldu