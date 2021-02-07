Şemdinli- Yüksekova kara yolu, kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı (2)

O hastalığı önlemek mümkün değil!

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YOL, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ULAŞIMA AÇILDI

Hakkari'nin YüksekovaŞemdinli kara yolu, bu sabaha karşı dağlardan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu trafiğe kapandı. Kapanan yol, karayolları ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte araçların geçişlerine izin verilirken, ekipler yoldaki diğer kaya parçalarını da temizlemek için iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürütüyor.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

2021-02-07 10:33:32



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