Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL 3 puanla döndü

Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü, Silopi deplasmanından 3 puanla döndü.
Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 2. Liginde mücadele eden Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı, konuk olduğu Silopi Belediyesi Spor Kulübü’nü deplasmanda 30 mağlup etti. Maça üstün bir oyunla başlayan Hakkari takımı; birinci seti 2517, ikinci seti 2521 ve üçüncü seti de 2514 skorla alarak deplasmandan 3 puanla döndü.
Karşılaşmayı izleyen Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer, müsabakadan sonra her iki takımın oyuncularını ve teknik ekibini tebrik etti.
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