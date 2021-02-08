Donan su şebekelerine belediye ekipleri müdahale etti

Hakkari’de yaşanan soğuk hava nedeniyle donan su şebekelerine belediye ekipleri anında müdahale etti.
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bir taraftan arızalanan bir taraftan da donan su şebekeleri ile mücadele ediyor. Çetin kış şartları ile mücadele eden belediye ekipleri, dondurucu havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
İş makinelerinin açtığı çukurlara giren belediye ekipleri, meydana gelen su arızalarını gidererek vatandaşların mağduriyetini gideriyor. Yaşanan soğuk hava nedeniyle donan içme suyu şebekelerine de müdahale eden belediye ekipleri, büyük bir özveriyle 7/24 çalışmalarına devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.