İş-Kur personeline takdirname

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, başarılı çalışmalarından dolayı Çalışma ve İş Kurumu Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve personelini takdirname ile ödüllendirdi.

İşKur Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, tüm dünyanın korona virüs nedeniyle zor günler yaşadığını ifade ederek, "Pandemi döneminde işverenlerimizin kısa çalışma ödeneği işlemlerini gerçekleştirmek için mesai mefhumu gözetmeden ortaya koydukları özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi nedeni ile ziyaret edemedikleri işverenleriyle ve yüz yüze görüşemedikleri iş arayanlarla online kanallar aracılığıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Kızılkaya, “Pandemiden dolayı birçok iş yeri/kurum faaliyetlerini azaltırken, İşKur olarak İşbaşı Eğitim Programları, Meslek Edindirme Kursları, İstihdam Hizmetleri, İşsizlik Sigortası, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri ile işverenlerin, iş arayanların, kursiyerlerin yanında olduk” ifadelerini kullandı.

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