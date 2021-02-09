AFAD’tan farkındalık eğitimi

– Hakkari’de AFAD İl Müdürlüğü tarafından ‘Farkındalık’ eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde görev yapan muhtarlara deprem, sel, heyelan, çığ, hak sahipliği, gönüllülük ve diğer konular başta olmak üzere sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranış şekilleri ve muhtarların sorumlulukları hakkında eğitim ve bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Burada verilen eğitimle olası afet ve acil durumlarda vatandaşların doğru bilgilendirilmeleri ve müracaatlarda ilgili kurumlara doğru yönlendirilmeleri noktasında büyük önem arz ettiği ifade edilen açıklamada, Yüksekova Belediyesi ve itfaiye personeline de aynı kapsamda eğitim verildiği kaydedildi.

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