Yüksekova’da korkutan yangın

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– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Yeni Mahallesi’nde meydana geldi. Selim Arslan adlı vatandaşın evinde, bacadan kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

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