Yüksekovalı ailenin evinde baktığı, arka bacakları kısa oğlağa protez yürüteç



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Bulgurlu köyünde besicilik yapan Nahit Şener'e ait keçi, arka bacakları kısa olan oğlak doğurdu. Keçinin emzirmekte güçlük çektiği, 15 günlük yavruya Şener ailesi, 'Kuzucuk' adını verip, evinde bakmaya başladı. DHA'nın haberinin ardından hayvansever Hasan Kızıl, aileye protez yürüteç göndererek, oğlağın yürümesini sağladı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Bulgurlu köyünde besicilik yapan Nahit Şener'e ait keçi, 15 gün önce doğum yaptı. Doğumdan sonra oğlağın arka bacaklarının kısa olduğu fark edildi. Keçinin yavrusunu emzirmekte zorlandığını gören Şener ailesi ise oğlağı alıp, evlerinde beslemeye başladı. Nahit Şener'in kızı Büşra (12), biberonla beslenen oğlak için gözyaşı dökerken, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinin ardından bu durum, hayvansever Hasan Kızıl'ın ilgisini çekti. Bugüne kadar birçok hayvana protez yürüteç yapan Kızıl, Şener ailesi ile irtibata geçti ve hazırladığı protez yürüteci köye ulaştırdı. 'Kuzucuk' adı verilen 15 günlük oğlağa yürüteç takılırken, Büşra da egzersiz yaptırmaya başladı.

'ARTIK AĞLAMAYACAĞIM'

Yavrunun yürümesine imkan sağlayan protez yürütecin kendisine büyük mutluluk yaşattığını belirten Büşra Şener, "Protez yürüteç bize ulaştırıldı. İlk denememizi yaptık. 'Kuzucuk' ile beraber ilk antrenmanlarımızı yapıyoruz. Artık yavaş yavaş alışmaya başladı gibi görünüyor. Bundan böyle ahırda annesinin yanında kalabilir. Yürüyecek, diye de çok mutluyum. Artık ağlamayacağım. Onunla beraber güleceğim. O da diğer kuzucuklar gibi annesinin peşinden koşup, yürüyebilecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-02-11 16:01:30



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