Yüksekova'da yaralı aç kurt, ilçe merkezine inip, yiyecek aradı

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan aşırı soğuklar yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda aç kalan yaralı kurt, yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Kurdun yiyecek araması, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. İlçe merkezindeki Dize Mahallesi'ne inen yaralı kurt, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yiyecek aradı. Vatandaşları farkedince bölgeden uzaklaşan kurdun yiyecek araması cep telefonu kamerasına yasıdı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-02-11 18:28:53



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