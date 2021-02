Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bağlı Dağlıca köyünde ot taşıma esnasında yığınlarının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Yüksekova ilçe merkezine 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde yaşayan vatandaşlar, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Yazın mera ve yaylalarda hayvanlarını otlatan köylüler, kış mevsiminde ise bin bir zorlukla mücadele ediyor. Yaz mevsiminde dağ doruklarında ot biçen vatandaşlar, yol olmadığı için bu otları dağın bir noktasında istifleyerek kış mevsiminde kızak ve brandalarla indirmek zorunda kalıyor. Kurdukları düzeneklere 30'dan fazla ot balyası yerleştiren vatandaşlar, karlı dağlardan zorlu ve tehlikeli bir yolculuğun ardından inip otları hayvanlara ulaştırıyor.



Ot yığınları devrildi

Dağdan kızakla ot taşıma esnasında yığınlarının devrilmesi sonucu İzzettin Tinar isimli vatandaş yaralandı. Köye gelen ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tinar'ın ayağında kırık tespit edildi. Tinar'ın Van'a sevk edilmesi kararlaştırıldı. Kızakla ot taşımanın çok tehlikeli ve zor olduğunu kaydeden Veysel Tinar, "Dağlar engebeli ama hayvanlarımızı beslemek için bu zorluğu, bu tehlikeyi göze almak zorundayız. Evimize yol gelmiyor. Yol gelmediği için araç ile ot getirme imkanımız yok. Her sene bu sıkıntıları çekmek zorunda kalıyoruz. Otları taşıyana kadar birçok tehlike atlatıyoruz. Bugün abimin ayağı kırıldı, yarın öbür gün can kaybı da yaşanabilir. Buradan yetkililere sesleniyoruz; yol sorunumuzu lütfen çözün" dedi.



Şahabettin Tinar isimli vatandaş ise kızakla ot taşıma işinin çok eskilere dayandığını kaydederek, "Atalarımız da eskiden bu yöntemle ot getirirlerdi. Ama o zamanlar doğru dürüst imkanlar yoktu, yolların yapımı daha zor idi. Şuan imkanlar var ama hala yolumuz yok. Köyün ortasına kadar yol gelmiş, orda durmuş. Bugün ambulans bile evimize ulaşamadığı için kardeşimi battaniye ile yolun olduğu noktaya getirmek zorunda kaldık. Bizim evlere yol gelse biz de bu sıkıntıları yaşamayacağız. Her sene ölümle burun buruna geliyoruz" dedi.

