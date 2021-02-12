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Yüksekova’da binlerce karga 5 yıldır bu mahalleyi terk etmiyor 5 yıldır köyü terk etmeyen kargalar ilginç görüntüler oluşturuyor

İHA

Yüksekova’da binlerce karga 5 yıldır bu mahalleyi terk etmiyor 5 yıldır köyü terk etmeyen kargalar ilginç görüntüler oluşturuyor

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Akalın Mahallesinde 5 yıldır yazkış ağaç dallarında bulunan binlerce karga sürüsü ilginç görüntülere sahne oluyor.
Yüksekova ilçesinde kış mevsiminin başlamasıyla göç yoluyla gelen tüm kuş türleri sıcak bölgelere giderken kargalar, 5 yıldır sürü halinde yazkış demeden ilçenin Akalın Mahallesindeki ağaç dallarında yaşamlarını sürdürüyorlar. Mahallenin hemen hemen tüm ağaçlarında duran karga sürüleri, bir anda gökyüzünü kaplayan ve çıkardıkları seslerle korku filmlerini andıran görüntüler oluşturuyor. Popülasyonları bir arada yaşama yetenekleri çok güçlü olan kargalar her hangi bir tehlikeye karşı da birlikte mücadele ettiği görülüyor. Özellikle akşam saatlerinde sürü halinde birlikte gökyüzünde uçanlar kargaların dansı ise ayrı ilginç görüntülere sahne oluyor. Eksi 30 derece sıcağa rağmen ağaç dallarında yaşamlarını sürdürürken, mahalle sakinleri ise geceleri kargaların sürü halinde çıkarttıkları seslerden dolayı uykularından ettiklerini belirttiler. Mahalle sakini olan Ali Dilce, “Yaklaşık 5 senedir bu kuş böyle. Bu kuşlar yazkış demeden mahallemizin tüm ağaç dallarında kalmaktalar. Mahallemizi hiçbir şekilde terk etmediler. Özellikle geceleri bizleri çok rahatsız ediyorlar. Onların çıkarttıkları seslerden dolayı uyuyamıyoruz. Yüksekova’nın dondurucu soğuğuna rağmen sürü halinde kalıyorlar’’ dedi.
Hamdi Ömgün ise, ’’Bu kuşlar tam 5 senedir bizim mahallemizi mesken tutmuşlar. Gece saatlerinde bile bu kuşlar seslerini kesmiyorlar, hep aynı şekilde devam ediyorlar. Aslında buda Allah’ın bir hikmetidir. Düşünün bu soğuk havaya kimse dayanamazken, bu kuşlar gece gündüz ağaç dallarında. Bu soğukta bir tane tavuk bile dışarda kalsa donar ölür ama her ne hikmetse bu kuşlar gece gündüz aynı performansla canlı canlı kalıyorlar. Gece saatlerinde ise sürü halinde çıkarttıkları seslerden dolayı ise uyumamak zaten başlı başına zor” dedi.

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