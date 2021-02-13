Cesedi bulunamayan Sariye davasında, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet



HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, 12 yıl önce akrabası olan gençle zorla evlendirilecekken, kına gecesi evden kaçtığı için öldürüldüğü değerlendirilen Sariye Çetin (19) cinayetiyle ilgili yargılanan, babasının da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında karar çıktı. Cesedine henüz ulaşılamayan Sariye ile ilgili davada, tutuklu sanıklara 'töre saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Olay, 2009 yılında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. 1'i resmi nikahlı 2 eşli ve 12 çocuklu Abdullah Çetin (62), Çağdaş Yaşam Kız Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'ndan (YİBO) mezun olan ve okulun kız futbol takımında oynayan kızı Sariye Çetin'i, komşusu olan akrabasının oğluyla evlendirmek istedi. Sariye Çetin, bu evliliğe karşı çıktı. Tüm itirazlarına rağmen ailesini ikna edemeyen Sariye, kına gecesi yapılırken evinden kaçtı. Yakınlarının bir süre aradığı Sariye, Yüksekova'da tanıdıklarının evinde bulundu. Yeniden babaevine getirilen Sariye, kısa süre sonra ortadan kayboldu. Sariye'nin kaybolmasından birkaç gün geçtikten sonra ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında, Sariye'nın izine raslanılamadı.

'AİLESİ ÖLDÜRÜP, GÖLETE ATTI' İHBARI GELDİ

Çalışmalar sürerken, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar geldi. '155 Polis İmdat' hattını arayan kimliği belirsiz kişi, Sariye'nin, kendisini zorla evlendirmek isteyen ailesi tarafından kına gecesi kaçtığı için bulunup, öldürüldüğü ve cesedinin de Merzan Mahallesi'ndeki Sülük Göleti'ne atıldığı iddia edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Van'dan da gelen aramakurtarma ve polis ekipleri, Sülük Göleti'nde Sariye'nin cansız bedeninin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen Sariye'ye ait bir ize burada da rastlanılamadı.

BABASI DAHİL 7 SANIK, BERAATİN ARDINDAN YENİDEN YARGILANDI

Sariye'nin öldürüldüğünün değerlendirilmesi sonrası polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 2010'da babası Abdullah Çetin, amcası C.Ç. (39) kuzeni M.Ç. (30) ile F.Ç. (40), İ.Ç. (41), İ.Ç. (46) ve R.Ç. (45) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında, Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu yargılanan 7 şüpheli, 9 ay Hakkari Kapalı Cezaevi'nde kaldıktan sonra tahliye edildi ve haklarında beraat kararı verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Çelişkili ifadeler, gizli tanık beyanları, Sariye'nin kaybolduğu gece sanıkların yaptığı telefon görüşmeleri ile farklı noktalardaki telefon sinyal kayıtlarından dolayı Yargıtay, kararı bozarak, tüm sanıklar için 'töre saikiyle adam öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. Geçen yıl Mart ayında tekrar Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada tüm sanıklar için yakalama kararı verildi. Yakalanıp, tutuklanan 7 sanık hakkında davanın 8'inci duruşmasında mahkeme heyeti, 'töre saikiyle öldürme' suçundan, 62'nci madde uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası kararı verdi.

GİZLİ TANIKTAN 'BABASI ALDI, TELLE BOĞULUP, CESEDİ GÖMÜLDÜ' İDDİASI

Öte yandan 4 sayfalık gerekçeli kararda, Sariye Çetin'in kayıplara karıştığı gün bazı yakınlarının yaptıkları telefon görüşmelerinin yanı sıra 'Vicdan sahibi' kod isimli gizli tanığın ifadelerine de yer verildi. Gizli tanığın, beyanında Abdullah Çetin'in Yüksekova'ya gelerek, kızını teslim aldığı, Hakkari'ye getirdiğini söylediği belirtildi. Sariye Çetin'in, gece saatlerinde ise Sülük Göleti civarına götürülüp, burada telle boğulduğu, cesedinin ise göletin yukarı taraflarındaki yere gömülüp, üzerinin taşlarla kapıtıldığı ve kolay kolay bulunamayacağının söylendiği gerekçeli kararda yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-02-13 08:17:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.