Kentin iki noktasındaki su arızası giderildi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin iki ayrı noktasındaki su hatları arızaları giderildi.

Hakkari Belediyesi Belediye su arıza ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında bile çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Şehrin değişik noktalarında iki ayrı su ana hattının arızalanması üzerine ekipler harekete geçti. Soğuk havaya aldırış etmeyen su arızasını kısa sürede tespit ederek çalışmalara başladı. İş makinelerinin açtığı kanallara giren su arıza ekibi arızaları kısa sürede giderdi. Kentteki su arızalarına geçit vermeyen belediye su arıza ekibi 7/24 kar kış demeden, gece gündüz farkı gözetmeden çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Vatandaşlar yapılan çalışmaları takdir ederken, belediye yetkilileri ise, ekiplerin kentin her noktasında halkın hizmetinde olduğunu belirttiler.

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