Hakkari'de hasta paletli ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü



Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, (Hakkari) (DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan Aksu köyünde mahsur kalan koah hastası İsmail Koç (75), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin 2 saat süren kurtarma çalışmasıyla, paletli ambulansla evinden alınarak, köy yolunda bekleyen ambulansa teslim edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırılan Koç tedaviye alındı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyünde oturan koah hastası İsmail Koç, aniden rahatsızlandı. Koç'un yakınları 112´yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri, yolun açık olduğu köye kadar ulaştı. Ancak, köye 2 kilometre mesafede bulunan yukarı mahalle yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bu kez UMKE ekipleri devreye girdi. Paletle kar ambulansı ile mahalleye ulaşan ekipler, hasta Koç'u evinden alıp, ambulansın beklediği köy yoluna kadar getirerek, sağlık ekiplerine teslim etti. Yüksekova Devlet Hastanesine ulaştırılan Koç, tedaviye alındı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekip sorumlusu Lokman Baykal, köydeki mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla hastaya ulaştıklarını belirterek, "112´ye gelen çağrı üzerine bizler hemen harekete geçtim. Sağlık ekiplerimiz ulaşabildiği en son noktaya kadar geldiler. Ancak Mahalle yolunun kardan kapalı olması nedeniyle, köye ulaşamayınca sağlık ekiplerimiz UMKE ekibinden yardım talebinde bulundu. UMKE ekibi olarak hastamıza ulaştık. Hastamıza ilk müdahaleyi evinde yaptık. Daha sonra hastamızı paletli ambulansa alarak yolda bekleyen 112 acil ekiplerine teslim ederek, hastaneye ulaştırdık "dedi.

'İKİ AMBULANS GELDİ'

Hastanın oğlu Taner Koç ise, aniden rahatsızlanan babasını hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Babam Kkah hastası. Evde aniden rahatsızlandı. Biz de 112 ekiplerini arayarak, yardım talebinde bulunduk. İki ambulans geldi. Mahallemizin yolu kardan kapalı olduğu için normal ambulans evin önüne kadar gelemedi. Yanlarında UMKE´nin paletli ambulansı vardı. UMKE ekipleri eve gelerek, burada babama yapılan ilk müdahalenin ardından yolda bizi hastayı bekleyen diğer ambulansa teslim ederek, hastaneye kaldırıldı. Her koşulda vatandaşın yanında olan devletimize Allah zeval vermesin. Sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz "diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-02-14 09:46:48



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