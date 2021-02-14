Hakkari'de kısıtlama denetimleri sürüyor

Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için denetimler sürüyor.

Hakkari'de korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar araçlarıyla yollarda olurken, polis ekipleri gün boyu denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında, oluşturulan güvenlik noktalarında polis ekipleri araçları durdurarak sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olan araçların geçişine izin verilirken, sürücü ve ticari takside bulunan yolcular ise maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. Denetimler sırasında kısıtlamadan muaf olan bir sürücüye emniyet kemeri takmaları konusunda uyarı yapıldı.

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