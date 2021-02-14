Çukurca'da kardelenler çiçek açtı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şubat ayı içerisinde kardelenlerin çiçek açması vatandaşları endişelendirdi.
Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde kardelenler gün yüzüne çıkmaya başladı. Her yıl Hakkari bölgesinde 23 metre kar yağdığını ifade eden bölge halkı, şubat ayına rağmen kardelenlerin çiçek açmasının kendilerini endişelendirdiğini belirttiler. Çiçeklerin açılmasını küresel ısınmaya bağlayan bölge halkı, geçen yıllara oranla kış aylarının bu yıl fazlasıyla yaşamadıklarını ifade ettiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.