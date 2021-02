Irak sınırındaki Derecik'te bahar havası; en sıcak şubat ayı yaşanıyor 

Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, son yılların en sıcak şubat ayı yaşanıyor. Hava sıcaklığının 18 dereceyi aştığı ilçede eriyen karla birlikte boy vermeye başlayan otlar her tarafı yeşile bürürken, baharın müjdecisi rengarenk çiçekler de açmaya başladı. Sıcak havayı fırsat bilen çocuklar da açılan çiçeklerin arasında hatıra fotoğraf çektirdi.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 200 uzaklıkta bulunan, Irak sınırının sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde, son yılların en sıcak Şubat ayı yaşanıyor. Hava sıcaklığının 18 dereceyi aştığı ilçede eriyen karla birlikte boy vermeye başlayan otlar her tarafı yeşile bürürken, baharın müjdecisi rengarenk çiçekler ise açmaya başladı. Besiciler, hayvanlarını meralarda otlatırken, kimisi de tarlada çalışarak bağ, bahçelerini ekmeye başladı. Vatandaşlar bu yıl geçen yıllara oranla daha sıcak bir şubat ayı yaşadıklarını söyledi.

ÇİÇEKLERİN ARASINDA POZ VERDİLER

Açılan papatya çiçeklerin arasında hatıra fotoğraf çektiren Siver Kaya, "Derecik bu yıl en sıcak şubat ayını yaşıyoruz. Haca sıcaklığı 18 dereceyi buluyor. Burada bu yıl ilkbahar erken başladı. Türkiye'nin bazı illerinde kış çilesi yaşanırken, ilçemiz dört mevsimi bir arada yaşıyor. Derecek'in yüksek kesimlerinde kar, bazı yerlerde çiçek açmış durumdu. Manzarası harika, biz de bunu fırsat bilip, açılan çiçeklerin arasında hatıra fotoğraf çektik. Şarkı söyleyerek de stres attık. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

İKLİMİ, ANTALYA GİBİ

Lise son sınıf öğrencisi Hülya Şimşek ise, Derecik'te ilkbahar mevsiminde bir başka güzel olduğunu söyleyerek, "Burasının Antalya'dan hiçbir farkı yok. İklimi aynı. Her yer yeşile bürünmüş. Biz de bunu fırsat bilip, değerlendiriyloruz. Dışarıda açılan çiçeklerin arasında ve şelale önünde güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Abdullah KAYA

2021-02-15 08:54:05



