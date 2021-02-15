Başkan Dündar’dan 13 şehit için mesaj

– Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 vatandaşa Allah’tan rahmet diledi.
Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, terör örgütünü lanetleyerek, “Gara’da hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen savunmasız 13 sivil vatandaşımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.