Hakkari'de ilk ders zilini Vali Akbıyık çaldı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığınca 15 Şubat'ta aşamalı yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından Hakkari'de köy okullarında da eğitim öğretim başladı. İlk ders zilini ise Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık çaldı.

Türkiye´de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarında yeniden yüz yüze eğitim başladı. Hakkari'ye bağlı Bay köyü İlkokulu'nda düzenlenen törene, Hakkari Valisi ve Belediye başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmek Kavukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için saygı duruşundan sonra, İstiklal Marşı okundu. Ardından Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ilk ders zilini çalmasıyla birlikte öğrenciler, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflarına geçti.

Maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunan Vali Akbıyık, öğrencilerin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akbıyık, "Bugün sizin kadar mutluyuz. Bugün Bay köyünde 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2'nci dönemine sizlerle giriyoruz. İnşallah hiçbir kesinti olmadan bundan sonra sağlıkla derslerimize, eğitimimize devam edeceğiz" dedi. Vali Akbıyık, dana sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet edip, kitap hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-02-15 11:50:37



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