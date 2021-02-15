Şemdinli’de 160 öğrenciye giyim yardımı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 160 öğrenciye giyim, 80 aileye de kömür yardımı yapıldı.
Adil Paylaşım Derneği, Şemdinli’de ihtiyaç sahibi 160 öğrenciye kışlık ayakkabı, mont ve kazak desteğinde bulunurken, 80 aileye de kömür dağıttı. Adil Paylaşım Derneği Başkanı Murat Kurt, Kocaeli’nden geldiklerini belirterek, “Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyoruz. Kış yardımları kapsamında Şemdinli’yi tercih ettik. Bir günlük yolla buraya ulaştık. Burada yardımlarımızı dağıtıyoruz. Çocuklara mont, bot ve kazak gibi kışlık ürünleri dağıtıyoruz. Yine ihtiyaç sahibi ailelere de kömür dağıtacağız” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.