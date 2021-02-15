Hakkari Belediyesi kömür külleri için uyardı

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaloriferli apartman ve site sakinlerini uyararak, kömür küllerinin çöp ve konteynerlerin çevresine atılmamasını istedi.

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kömür küllerinin çevreye zarar vermeden doğru bir şekilde toplatılması için vatandaşların kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Çöp noktalarına kömür külleri atanlara tepki gösteren bazı mahalle sakinleri ise, küllerin çöp noktalarına atılmaması gerektiğini belirterek, ekiplerin çöp alırken kül atıklarını temizlemekten zorluk çektiğini belirttiler. Çöp noktaları ve yol kenarına atılan kömür küllerinin çevrenin görünümünü bozduğu gibi kirliliğe de yol açtığını ifade eden mahalle sakinleri, herkesi belediye ekiplerine yardımcı olması gerektiğini ifade ettiler.

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