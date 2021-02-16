Hakkari'de kanalizasyon arızasıyla mücadele

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında meydana gelen kanalizasyon arızalarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Coğrafi yapısı nedeniyle yer yer toprak kaymalarının meydana geldiği ve su ile kanalizasyon şebekelerinin hasar gördüğü Hakkari'de, ekipler zor şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlı havada kentin birçok noktasında meydana gelen kanalizasyon arızaları ile geceli gündüzlü mücadele eden kanalizasyon ekibi, zorlu coğrafyaya adeta meydan okuyorlar.

Vatandaşın mağdur olmaması için 7/24 görev başında olan belediye ekipleri, birçok zorluğa göğüs gelerek yöre halkına hizmetin en iyisini sunmaya gayret ediyor.

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