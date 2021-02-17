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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Belediyesinden can dostlara şefkat eli

İHA

Hakkari Belediyesinden can dostlara şefkat eli

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahipsiz ve sahipli hayvanlara şefkat eli uzatarak, yeniden sağlıklarına kavuşturuyor.
Kentin değişik noktalarında araç çapmış, darp edilmiş ve hastalanmış yüzlerce hayvan, belediye kliniğinde tedavileri yapılarak yeniden yaşam alanlarına geri bırakılıyor. HakkariVan karayolunda aracın çarpması sonucu ayağı kırılan sahipli bir köpek için belediye ekipleri harekete geçti. Veteriner ekibi, ayağı kırılan köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ayağını alçıya aldı. Arslan ailesi, HakkariVan karayolunda bulunan iş yerlerinde 5 köpek beslediklerini belirterek, araç çarpması sonucu köpeklerinin yaralandığını ve veteriner ekibinin sağduyusu sayesinde tedavisi yapılarak sağlığına kavuşacağını ifade ettiler. Arslan ailesi, hayvanlara şefkatle yaklaşan belediye veteriner ekibine teşekkür etti.

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