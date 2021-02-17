Hakkari’de yağmur suyu tahliye giderlerinin ızgaraları temizlendi

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla karışık yağmurun etkisini sürdürdüğü kentte tıkanan ızgaraları açmak için çalışma başlattı.

İki gündür belirli aralıklarla karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari’de belediye ekipleri mesai gözetmeksizin çalışmalarını hızlandırdı. Belediyenin tüm birimleri harekete geçerek yağışlı havada sıkıntıların yaşanmaması için birçok noktada çalışma başlattı. Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana cadde ve sokaklardaki yağmur suyu ızgaralarını temizleyerek olası tıkanmaların önüne geçti.

Çevre ve Temizlik İşleri Amiri Selami Mollamehmetoğlu, “Yağmurlardan dolayı sokaklarımızda su birikintileri, hatta taşkın meydana geliyordu. Yağmur suyu ızgaralarında zamanla oluşan pislikler tıkanıklığa yol açtığından dolayı yollarımız su içinde kalıyordu. Ekipleri her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmayarak yağmur suyu ızgara temizliği gerçekleştirdi. Tıkanıklıklar giderildi. Artık yağmurdan etkilenmeyeceğiz ve sokaklarımızda da taşkın olmayacak inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.