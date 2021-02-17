Vali Yardımcısı Kılıç, aile ziyaretlerinde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, ketin değişik mahallelerdeki dar gelirli aileleri ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirlerinin şehit, gazi ve dar gelirli ailelere yönelik ziyaretleri düzenli bir şekilde devam ediyor. Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıçı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında bulunan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Ailelerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Kılıç, ailelere Vali Akbıyık’ın selamlarını iletti. Çocuklara kitap ve değişik hediyeler veren Vali Yardımcısı Kılıç, onlarla bir süre sohbet etti. Hakkarili çocuklar, Vali Yardımcısı Kılıç’a avukat, öğretmen, hemşire ve sanatçı olmak istediğini söylediler. Bir kız çocuğu ise sesinin güzel olduğunu belirterek, vali yardımcısına şarkı söyledi.

Vali Akbıyık’ın talimatı üzerine evlere konuk olan vali yardımcıları, çocuklara değişik hediyeler, ailelerine ise giyim ve gıda yardımında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.