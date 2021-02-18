Hakkari’de zincir marketler denetlendi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Hakkari Belediyesi Gıda Kontrol Birimi ekipleri kentte bulunan zincir marketleri denetledi.

Gıda Kontrol Birimi ekipleri, ürünlerin son tüketim tarihini ve aynı zamanda gıda ürünlerinin koku ile ambalaj incelemesini yaptı. Denetimleri sıklıkla sürdüren ekipler, vatandaşların sağlığı ile kimsenin oynamasına izin vermeyeceklerini belirterek, denetimleri aralıksız süreceklerini kaydetti.

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