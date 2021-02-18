Hakkarili dağcılar, farkındalık için 2 bin 400 rakımlı Vatan Dağı'nın zirvesine çıktı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği'nin organizasyonuyla bir grup dağcı, kentteki dağların turizme kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla 2 bin 400 rakımlı Vatan Dağı'na tipi ve fırtınaya rağmen zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Hakkari Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği organizasyonuyla aralarında Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç'un da bulunduğu toplam 12 dağcı, Hakkari kent merkezinin arka tarafında bulunan 2 bin 400 rakımlı Vatan Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerinde yola koyulan dağcılar, tipi ve fırtınaya rağmen zirveye çıkmayı başardı. Organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ertunç, tek amaçlarının Hakkari´nin dağlarını turizme kazandırmak için farkındalık yaratmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün Vatan Dağı zirve tırmanışı gerçekleştiriyoruz. Etkinliğe 12 dağcı arkadaşımız katıldı. Pandemiden dolayı hafta sonlarını faaliyetlerimizi kısıtlamadan dolayı yapamıyoruz. Sadece Hakkari merkezine yakın tepelerde ve dağlarda faaliyetlerimiz sürecek. Allah'ın izni ile bundan sonra da faaliyetlerimiz sürecek. Tüm dağcı arkadaşları buraya davet ediyorum. Tek amacımız Hakkari´nin dağlarını turizme kazandırılmasıdır"DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-02-18 12:54:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.