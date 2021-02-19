Hakkari'de, 3 ton asit anhidrit ele geçirildi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, uyuşturucu yapımında kullanılan, 3 ton 300 litre asit anhidrit maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Yüksekova'da TIR durdurularak, arama yapıldı. Dorse kısmına gizlenen, uyuşturucu üretiminde kullanılan, 3 ton 300 litre asit anhidrit ele geçirildi. Ekipler, TIR şoförünü gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-02-19 10:05:15



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