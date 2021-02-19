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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari teröre karşı tek yürek oldu

İHA

Hakkari teröre karşı tek yürek oldu

Hakkari'de, 'Pençe Kartal2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 sivili şehit eden terör örgütü PKK’ya lanet, şehitler için de anma ve bayrak yürüyüşü yapıldı.
Hakkari'de çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüş, Bulvar Caddesi üzerindeki Şenler Oteli önünde başladı. Yürüyüşe; Slehi Aşireti Kanaat Önderi Fatih Keskin, iş adamı Teoman Zeydan, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve Zeydan ailesi ile aşiret mensupları, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Eski İl Başkanı Emrullah Gür, birçok aşiretin kanaat önderi, şehit ve gazi aileleri ile binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Gara bölgesinde şehit olan vatandaşların fotoğrafları ve Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, “Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, şehitler ölmez vatan bölünmez, TürkKürt kardeştir PKK kalleştir” sloganları eşliğinde valilik binası önüne kadar yürüdü.
Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ŞehitGazi Sendikası Hakkari İl Başkanı ve şehit kızı Şirin Adıyaman birer açıklama yaptı. GARA’da, yıllar öncesinden vatani görevlerini yaptıkları bölgelerden kaçırılarak kahpece ve zalimce şehit edilen 13 vatan evladını anmak için toplandıklarını ifade eden başkanlar, “Aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz; yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Onların aziz hatırasına göstereceğimiz en büyük saygı, hakkın, adaletin, birlik ve beraberliğin yanında, terörün karşısında yer almaktır. Hendeklere gömülen terör örgütü PKK’nın bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldırmayacak ve kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütüne soluk aldırmayacaktır. Elbette şehitler veriyoruz. Acı duyuyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Hüzün diyarında filiz filiz açıyoruz. Ancak iman ediyoruz ki şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu vesileyle teröre karşı yapılan tüm operasyonların sonuna kadar Hakkari halkı olarak destekçisiyiz. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden vazgeçmeyi düşünmek bir felakettir. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde Allah'ın izniyle terör örgütlerinin tamamını tarihin çöplüğüne atacağız. Ülkemiz zalimler, katiller için bir kabus olmayı sürdürecektir. Sonuçta ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarında kim olursa olsun, hangi devlet hangi güç ne desteği verirse versin, hangi silah yardımını alırlarsa alsınlar, hangi askeri, lojistik, istihbarat desteği verilirse verilsin, hangi siyasi destekle sarılıp sarmalanıp büyütülsünler bizim için hiçbir şey fark etmez. Türkiye kararlıdır, eninde sonunda terör örgütlerine karşı mücadelesini hem yurt içinde hem yurt dışında kazanacaktır. Baş versek de tek bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyoruz. Dünyadaki tüm mazlumların ve mağdurların umudu olan büyük Türkiye Cumhuriyetine, bugüne kadar teröre karşı yapılan tüm operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman ordumuza selamlar olsun. Buradan umutla kalkan ellerin, ağızlardan kelime kelime dökülen duaların Yüce Allah katında kabulünü temenni ediyor, aziz milletimize ebedi saadet ve selamet dileklerimizi paylaşıyoruz. Hakkari’den Gara’da şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selamlar olsun. Hakkari; tek yürek devletinin yanında terörün karşısında diyor, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz” dediler.
Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler ise yürüyüş sonunda açıklama yaparak teröre lanet yağdırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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