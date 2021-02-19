Hakkari, Gara şehitleri için tek yürek oldu (2)



'EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ BİRLİK VE BERABERLİK'

Hakkari Şehit Aileleri Derneği'nin düzenlediği yürüyüşün ardından STK'lar adına konuşmayı Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanı olan Şehit kızı Şirin Adıyaman yaptı. Adıyaman, terör örgütü PKK'nın bir kez daha kalleş yüzünü gösterdiğini, şehitlere karşı en önemli görevlerinin birlik, beraberlik içinde kenetlenmek olduğunu söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onların aziz hatırasına göstereceğimiz en büyük saygı, hakkın, adaletin, birlik ve beraberliğin yanında, terörün karşısında yer almaktır. Hendeklere gömülen terör örgütü PKK'nın bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldırmayacak ve kahraman güvenlik güçlerimiz, sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütüne soluk aldırmayacaktır. Elbette şehitler veriyoruz, acı duyuyoruz, yüreğimiz yanıyor. Hüzün diyarında filiz filiz açıyoruz. Ancak iman ediyoruz ki; 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' Bu vesileyle teröre karşı yapılan tüm operasyonların sonuna kadar Hakkari halkı olarak destekçisiyiz. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden vazgeçmeyi düşünmek bir felakettir. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde, Allah'ın izniyle terör örgütlerinin tamamını tarihin çöplüğüne atacağız. Ülkemiz zalimler, katiller için bir kabus olmayı sürdürecektir. Sonuçta ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarında kim olursa olsun, hangi devlet hangi güç ne desteği verirse versin, hangi silah yardımını alırlarsa alsınlar, hangi askeri, lojistik, istihbarat desteği verilirse verilsin, hangi siyasi destekle sarılıp sarmalanıp büyütülsünler bizim hiçbir şey fark etmez. Türkiye kararlıdır, eninde sonunda terör örgütlerine karşı mücadelesini hem yurt içinde hem yurt dışında kazanacaktır."

'KAHRAMAN ORDUMUZA SELAMLAR OLSUN'

Hedeflerinden dönmeyeceklerini de belirten Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Adıyaman, "Baş versek de tek bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyoruz. Dünyadaki tüm mazlumların ve mağdurların umudu olan büyük Türkiye Cumhuriyetine, bugüne kadar teröre karşı yapılan tüm operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman ordumuza selamlar olsun. Buradan umutla kalkan ellerin, ağızlardan kelime kelime dökülen duaların Yüce Allah katında kabulünü temenni ediyor, aziz milletimize ebedi saadet ve selamet dileklerimizi paylaşıyoruz. Hakkari'den Gara'da şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selamlar olsun, Hakkari tek yürek devletinin yanında terörün karşısında diyor, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Hakkari Valilği önünde yapılan basın açıklamasının ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından şehitler için dua okunduktan sonra eyleme katılanlar dağıldı. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2021-02-19 12:18:22



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