Yüksekova'da yollardaki buzlanma kazalara yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı



Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Belediye ekipleri tuzlama çalışması başlattı.

Yüksekova'da hafta başında etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının geceleri eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yollar buzla kaplandı. Bu durum sürücülere ise zor anlar yaşattı. Özellikle eğimli alanların bulunduğu mahallerde buzlu yollar birçok hasarlı kazaya yol açtı. Tepelik bir mevkiinde bulunan Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ konutların bulunduğu bölgede sabah saatlerinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadıklarını belirtirken, belediye ekipleri buzlu yollarda tuzlama çalışması başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2021-02-19 12:22:02



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