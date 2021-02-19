AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Ertuş güven tazeledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla bağlandığı kongrenin sonunda AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş yeniden başkan seçildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda düzenlenen AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresine; AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Avukat Saliha Dönmez, MKYK Üyesi Canan Baran İzgi, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve çok sayıda partili katıldı. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin seçilmesinin ardından konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Saliha Dönmez, PKK'lı teröristler tarafından 14 Eylül 2016'de şehit edilen AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Budak'la birlikte Van'a giderken, terör örgütünün kendisine yaptığı baskıyı paylaştığını anımsatarak, Ankara'ya döndükten birkaç gün sonra da şehadet haberini aldıklarını söyledi. Olayın psikolojisini günlerce üzerinden atamadığını ifade eden Dönmez, "Sizler çok zor bir coğrafyada bazen kendinizin canıyla, bazen de kendinizden geçerek evlatlarınızın, ailenizin, kardeşlerinizin, yeğenlerinizin, akrabalarınızın canıyla sınanarak bu yolda, bu davada hizmet veriyorsunuz. Allah her birinizden razı olsun. Bugün Gara şehitleri için yapılan yürüyüşte de gördük ki Hakkari halkı bu terör belasını Hakkari'nin üzerinden atmakta kararlı duruyor. Diyarbakır annelerimize, Şırnak annelerimize buradan selam gönderiyoruz. Hakkarili annelerimizin, yiğit kadınlarımızın desteği, duası, inanmışlığı, çalışmışlığıyla beraber Allah izin verirse bu bölgede, adı bazen en çok geçen bu güzel Hakkari’miz de terör defterini kapatıp, inşallah bundan sonra insanların yazın rafting, kışın kayak yapmaya geldiği turizm ve cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.



AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise her gelişinde Hakkari'nin daha da geliştiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bölge siyasetini tek tipleştirmeye çalışan terör zihniyetine karşı AK Parti teşkilatlarının verdiği mücadeleyi yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye çapında ilk deneyap atölyesinin Hakkari’de kurulduğunu anımsatan Yıldız, "AK Parti’nin bölgelere sağladığı yatırımları ve dönüşümleri çok yakından gözlemliyoruz. Ankara'da bir deneyap atölyesi kuruldu, Hakkari'de de kuruldu. Dolayısıyla Ankara'ya ne yapılıyorsa Hakkari'ye de yapılıyor, hatta daha fazlası yapılıyor. İnşallah bu yürüyüşe hep birlikte devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de, Gara'da 13 Türk vatandaşı şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetleyerek, herkese kardeşçe baktıklarını ve AK Parti olarak fikri, düşüncesi ne olursa olsun herkese kucak açmaya hazır olduklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferansla kongreye bağlanarak, kadın kolları başkanlığına bir kez daha seçilen Münevver Ertuş’u tebrik etti.

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