Hakkari’de 162 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

– Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 162 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 17 köy ve 47 mezra, Yüksekova ilçesinde 14 köy ve 28 mezra ile Şemdinli ilçesinde de 12 köy ve 49 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

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