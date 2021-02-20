Hakkari Belediyesi kar mesaisinde

13 şehidin katili işte o alçak!

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Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi değişik mahallerde karla mücadele çalışması başlattı.

Onlarca köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari’de, belediye ekipleri ise karla mücadele çalışması başlattı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürürken, sabahın ilk saatlerinde işe koyulan belediye karla mücadele ekibi kentin 14 değişik mahallesiyle çarşı merkezinde çalışma başlattı.

Yollarda temizlenen kar yığınları kamyonlarla kent dışına çıkartıldı.

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