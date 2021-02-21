Hakkari’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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Hakkari ve ilçelerinde kapanan 81 yerleşim yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kapanan onlarca köy ve mezra yolu yapılan geceli gündüzlü karla mücadele çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Halen kapalı olan Hakkari merkeze bağlı 6 köy, 11 mezra, Şemdinli ilçesinde 7 köy, 30 mezra ve Yüksekova ilçesinde 8 köy, 19 mezra yolunun yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

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