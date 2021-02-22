Derecik'te yoğun sis

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ Derecik'te, sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken, yüksek kesimlerden ilçe, görünmez hale geldi.
Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde, sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Derecikliler, güne başladığında ilçenin sisten görünmez hale gelmesini şaşkınlıkla izledi. Yüksek tepelerin, sisin arasından çıkması ve sis bulutunun üzerine güneşin doğması da güzel manzara oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Abdullah KAYA
2021-02-22 11:15:59
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