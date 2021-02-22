Hakkari'de tüm köy yolları ulaşıma açıldı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kapanan 127 köy yolunda çalışma yürüten Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, hepsini yeniden ulaşıma açtı.

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