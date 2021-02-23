Yüksekova'da yoğun sis

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede etkili olan yoğun sisten dolayı adeta göz gözü görmüyor. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.