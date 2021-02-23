Şemdinli’de dereceye giren öğrenciye ödül

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kitap okuyarak dereceye giren öğrenciye ödülünü Kaymakam Yakup Güven verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde 46 bin öğrencinin katıldığı kitap okuma yarışmasında dereceye giren ve Hakkari’de üçüncü olan Şemdinli Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Valide Akbaş'ın ödülü, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven tarafından verildi. TÜGVA İlçe Temsilcisi Yaser Özer’in hazır bulunduğu ödül töreninde öğrenciyi tebrik eden Kaymakam Güven, kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında danışman öğretmen İrem Kavaz'a ve emek harcayan herkese teşekkür etti.

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